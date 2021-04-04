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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

4 il için sağanak yağış uyarısı

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4 il için sağanak yağış uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 kent çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulunuldu.
Bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği ifade edilen açıklamada, rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette ve kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

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