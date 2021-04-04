4 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 kent çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulunuldu.

Bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği ifade edilen açıklamada, rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette ve kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

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