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4 il başkanı görevden alındı

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Yeni Parti
4 il başkanı görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 07:00

CHP MYK’da Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı örgütleri merkez ilçeleriyle birlikte görevden alındı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Uşak ve Kırşehir il başkanlıklarına da atama yapıldı. Böylece, Özel’e destek veren 74 il yönetiminden 55’i görevden alınmış oldu.

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SÖZCÜ SARI: BUNLAR KOLTUKÇU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni parti hazırlıklarına ilişkin yakın çevresine, “Hedefimiz iktidar. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız” dediği belirtildi. Ancak MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti çalışmalarını sert sözlerle eleştirdi: “Bu arkadaşlarımızı partiyi bölmemeleri için uyarmıştık. Her şeyden önce AK Parti’nin ekmeğine yağ süreceğini söylemiş, bölücü olmakla suçlamıştık. Suçlamalarımızın ne kadar temelli olduğunu görüyoruz. CHP’den ne kadar büyük parça koparırsak o kadar kâr mantığıyla bu süreci iki ay boyunca yönetmişlerdir. Bunlar koltukçu. ‘Biz kendimize koltuk arıyoruz’ diyorlar. Bizler bu sürecin sonuna kadar karşısında duracağız.”

 

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Yeni Parti

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