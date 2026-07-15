4 hesapta 25 milyar lira

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YELİZ KAYA’DA 19 MİLYAR TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel-3 Denetim Daire Başkanlığı’nın, Haluk Levent’in asistanı olan Yeliz Kaya açısından tanzim ettiği 2 Temmuz 2026 tarihli görüş ve öneri raporunda, 2024 yılı hesap işlem hacminin 5 milyar TL üzerinde, 2025 yılında 10 milyar TL üzerinde, 2026 yılında ise 4 milyar TL üzerinde olduğu belirlendi. 2024’te AHBAP isimli derneğe gönderilmek üzere Yeliz Kaya hesaplarına yaklaşık 23 milyon TL gönderildiği, hesaplarına Haluk Levent’in menajeri Müge Sözen Küçük’ten yaklaşık 105 milyon TL geldiği, Yeliz Kaya’nın AHBAP Derneği’nde görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik isimli firma adına 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 adet tapu işlemi (alım-satım) gerçekleştirdiği şeklinde tespitler yapıldığı belirtildi. Yeliz Kaya, hesaplarının tamamen Haluk Levent tarafından kullanıldığını söyledi.

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ALPER ÇELİK’TE 1.5 MİLYAR TL

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3 Ocak 2025 tarihli MASAK raporunda ise AHBAP Derneği’nin kurucularından Alper Çelik’in banka hesaplarında 2020-2024 yıllarında yaklaşık 1.5 milyar TL işlem hacminin tespit edildiği, işlem açıklamalarının çoğunlukla ‘borç, elden ödeme’ tarzında ibarelerden oluştuğu anlatıldı. Çelik’in para transferi yaptığı kişiler arasında Zafer Yay, Yeliz Kaya, Şehmus Baştuğ, Müge Sözen Küçük ve Emrah Gödeliner isimlerinin başı çektiği belirtildi. Dernek şoförü olarak kayıtlı Halil Bostancı ile yaklaşık 2.5 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu, ayrıca çok yüksek miktarlarda yasal bahis oyunlarının oynandığı aktarıldı.

Alper Çelik hesaplarının önemli ölçüde havuz hesap niteliği taşıdığı anlatılan raporda, 2020-2024 arasında Çelik’in hesabına Zafer Yay’dan 138 milyon TL, D Elektronik Şans Oyunları hesaplarından 90 milyon TL, Şehmus Baştuğ’dan 65 milyon TL, Yeliz Kaya’dan 60 milyon TL, Emrah Gödeliner’den 46 milyon TL para geldiği belirtildi. Yine aynı dönemde Alper Çelik’ten D Elektronik Şans Oyunları hesaplarına 280 milyon TL, MEKSA Yatırım Menkul Değerler AŞ hesaplarına 68 milyon TL para çıkışı bulunduğu belirtilen raporda, hesaplarda toplanan paranın çok büyük kısmı ile yasal bahis oynandığı ve ayrıca MEKSA Yatırım isimli şirkete para gönderildiği, AHBAP Derneği çalışanlarından da para girişleri gerçekleştirildiği anlatıldı.

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ZAFER YAY’DA 3 MİLYAR TL

Organizasyon sorumlusu Zafer Yay’ın 2020-2024 yıllarında yaklaşık 3 milyar TL işlem hacminin tespit edildiği, işlem açıklamalarının çoğunlukla ‘borç, elden ödeme’ tarzında ibarelerden oluştuğu öne sürüldü. Para transferi yapılanlar arasında Alper Çelik, Yeliz Kaya, Müge Sözen Küçük, Şehmus Baştuğ, Mehmet Ulu ve ve Emrah Gödeliner isimlerinin başı çektiği, dernek şoförü olarak kayıtlı Halil Bostancı ile yaklaşık 2.5 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

EMRAH GÖDELİNER’DE 2 MİLYAR TL

Bir dönem İdari ve Mali İşler Müdürü olan dernek üyesi Emrah Gödeliner’in banka hesaplarında 2020-2024 yıllarında 2 milyar TL işlem hacminin tespit edildiği ileri sürüldü. İşlem açıklamalarının çoğunlukla ‘borç, elden ödeme’ tarzında ibarelerden oluştuğu, para ilişkisi kurulan kişiler arasında Zafer Yay, Yeliz Kaya, Şehmus Baştuğ, Müge Sözen Küçük ve Alper Çelik’in başı çektiği, dernek şoförü Halil Bostancı ile yaklaşık 1.5 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.

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SWIFT’TE 60 MİLYON DOLAR

Üç şüphelinin hesaplarına yurtdışından yüklü paraların SWIFT işlemleri ile geldiği (Haluk Levent’in bu parayı 60 milyon USD olarak beyan ettiği) tespit edildi. -İSTANBUL

AHBAP’A 2’NCİ DALGA: 14 YENİ GÖZALTI

AHBAP Derneği’ne ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturmada aralarında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 22 kişi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ ve ‘Dernekler Kanunu’na muhalefet’ten gözaltına alınmıştı. Yeni delillerle savcılık, Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de arasında bulunduğu 17 kişiye gözaltı kararı verdi.

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36 ŞÜPHELİ SORGUDA

İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da 14 kişi gözaltına alındı. Acil’in de arasında bulunduğu 3 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. Acil, Şile Belediyesi soruşturmasında tutuklanmıştı. Soruşturmada gözaltı sayısı 36’ya çıktı.

2 MİLYON LİRALIK JETON

Öte yandan şoförü İlker Çetin, emniyet ifadesinde Levent’in banka hesabı ve kredi kartı kullanmadığından kendisi ile Kaya, Gödeliner ve Yay’ın hesaplarını kullandığını öne sürdü. Çetin, banka hesaplarındaki yüklü para transferlerinin Levent’in talimatlarıyla yapıldığını, Levent’in konser için Kıbrıs’a gittiğinde kumar oynadığını ve kendisinin hesabından1-2 milyon TL civarında jeton aldırdığını söyledi. Çetin’in hesaplarında 220 milyon lira para hareketi tespit edildi.

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125 MİLYON TL BAĞIŞ KARDEŞE

- Öte yandan AHBAP Derneği’ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent’in asistanı olan Yeliz Kaya’nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin TL’nin kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı ileri sürüldü.