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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 17:39,Son Güncelleme:

4 günlük yasak öncesi marketlere akın ettiler! Fotoğraf İstanbul'da bugün çekildi

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İstanbullular 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu. Marketlerde yoğunluk oluşurken vatandaşlar metrelerce uzunluktaki kasa kuyruğunda bekledi.

Corona Virüs salgınıyla mücadelede uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar alışveriş yapmak için marketlere akın etti.

Kozyatağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki markette yasak öncesi ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen İstanbullular, markette yoğunluk oluşturdu. İnsanlar, maske ve eldivenleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde metrelerce uzayan kasa kuyruğunda bekledi.

4 günlük yasak öncesi marketlere akın ettiler Fotoğraf İstanbulda bugün çekildi

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