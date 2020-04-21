4 günlük yasak öncesi marketlere akın ettiler! Fotoğraf İstanbul'da bugün çekildi

Corona Virüs salgınıyla mücadelede uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar alışveriş yapmak için marketlere akın etti.

Kozyatağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki markette yasak öncesi ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen İstanbullular, markette yoğunluk oluşturdu. İnsanlar, maske ve eldivenleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde metrelerce uzayan kasa kuyruğunda bekledi.