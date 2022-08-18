Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

4 gündür kayıptı! Kuyuda ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Silifke#Kayıp
4 gündür kayıptı Kuyuda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 12:19

Mersin'in Silifke ilçesinde 4 gündür kayıp olan Sebahattin Çetin, evinin 500 metre uzağında bulunan sulama kuyusunda ölü bulundu.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesine bağlı Işık Mahallesi'nde oturan Sebahattin Çetin, 15 Ağustos'ta çıktığı evine geri dönmedi. 4 gündür bölgede Çetin'i arama çalışmaları yapılırken, su kuyuları gibi yerlerde kontrol edildi.

Kayıp Çetin'in evinin 500 metre ilesinde bulunan su kuyusunu da kontrol eden ekipler, Çetin'in cansız bedenine ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağı arama kurtarma birimleri kuyuya inerek, Çetin'in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden Kaçmasın

Balkondan girdiği evde dehşet saçtı: Eşini ve kayınpederini öldürdüBalkondan girdiği evde dehşet saçtı: Eşini ve kayınpederini öldürdüHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

İngiltere’nin kanını donduran cinayet: 87 yaşındaki adamı bıçaklayıp öldürdüİngiltere’nin kanını donduran cinayet: 87 yaşındaki adamı bıçaklayıp öldürdü!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Silifke#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA
Beni görebiliyorsan ağla Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

Beni görebiliyorsan ağla! Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

#Elbe

BAKMADAN GEÇME!

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA
Beni görebiliyorsan ağla Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

Beni görebiliyorsan ağla! Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

#Elbe