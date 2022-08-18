4 gündür kayıptı! Kuyuda ölü bulundu

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Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesine bağlı Işık Mahallesi'nde oturan Sebahattin Çetin, 15 Ağustos'ta çıktığı evine geri dönmedi. 4 gündür bölgede Çetin'i arama çalışmaları yapılırken, su kuyuları gibi yerlerde kontrol edildi.
Kayıp Çetin'in evinin 500 metre ilesinde bulunan su kuyusunu da kontrol eden ekipler, Çetin'in cansız bedenine ulaştı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağı arama kurtarma birimleri kuyuya inerek, Çetin'in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.