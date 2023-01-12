4 gündür kayıptı, cansız bedeni kayalıklarda bulundu

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Olay saat 17.30 sıralarında Kartal Sahili'nde meydana geldi. Sahildeki sokak kedilerine mama dağıtmak için evden çıkan 67 yaşındaki Turgut Ateş'ten 4 gündür haber alınamıyordu. Ailesi tarafından günlerdir aranan Ateş'in cansız bedeni bugün sahildeki kayalıklarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu öğrenen aile yakınları cesedin bulunduğu alana geldi. Yapılan incelemelerin ardından Turgut Ateş'in cansız bedeni adli tıp kurumuna sevk edildi.

Aile yakını Gülçin Zazakoştu, "İkbal abla 4 gündür eşini arıyordu. Her gün yaptığı gibi rutin şekilde gelip aynı yerden aldığı kedi mamalarını burada dağıtıyordu. Pazartesi'den itibaren de 4 gündür kayıp. Her yere bakıldı. Bütün arkadaşları aradı. Çok enteresan bugün yine çıkıyorlar. Ve bugün çantayı burada görüyorlar. Ondan önce görünmüyor. Bugün de ölüsü bulundu. Hiçbir husumetlisi yoktu. Onlar kendi hallerinde iyi bir aile. İkbal ablayı yıllardır tanıyoruz, eşini de. Eşi emekli, bir tane çocukları var. O da Polonya'da, dönüyor zaten" dedi.