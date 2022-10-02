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4 gündür kayıp üniversiteli Ömer Faruk Fırat'tan acı haber

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#Şanlıurfa#Siverek#Ömer Faruk Fırat
4 gündür kayıp üniversiteli Ömer Faruk Fırattan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 13:01

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Ömer Faruk Fırat'ın (21) baraj kıyısına vurmuş cansız bedeni bulundu.

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Kırkpınar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Ömer Faruk Fırat, 4 gün önce arkadaşlarıyla görüşmek için evden ayrıldı. Geri dönmeyen Ömer Faruk'un ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Faruk için bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma dron ile arama-tarama çalışması yürütürken, Ömer Faruk'un ailesi de tarlalarda gece-gündüz arama yaptı.

ÇOBANLAR FARK ETTİ

Ömer Faruk'un evine 10 kilometre uzaklıktaki Hacıhıdır Baraj Gölü yakınlarında hayvan otlatan çobanlar ise kıyıda hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, öldüğü belirlenen kişinin Ömer Faruk Fırat olduğunu tespit etti. Cansız beden, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 

 

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#Şanlıurfa#Siverek#Ömer Faruk Fırat

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