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4 gündür kayıp öğretmen, telefon sinyalinin kesildiği ormanda aranıyor

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#Yalova#Mehtap Dede#Telefon
4 gündür kayıp öğretmen, telefon sinyalinin kesildiği ormanda aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 12:06

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan öğretmen Mehtap Dede'yi arama çalışmaları (42), telefon sinyalinin kesildiği Bayraklıtepe mevkisindeki ormanda yoğunlaştırıldı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Üftade İmam Hatip Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Dede, 1,5 yıl önce eşinden boşandı. 2 kızı ile birlikte yaşayan Dede, kısa bir süre önce tatil için Yalova'nın Armutlu ilçesindeki yazlık evine geldi. 17 Ağustos'ta evden çıkan Dede, bir daha geri dönmedi.

Yakınlarının ihbarı sonrası jandarma, polis, AFAD ve sivil ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Armutlu ilçe merkezinde görüldüğü belirlenen Dede'nin savcılık talimatı ile HTS kayıtları incelendi. Dede'nin, 17 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında telefon sinyalinin kesildiği ve son sinyalin Bayraklıtepe mevkisindeki ormandan alındığı tespit edildi. Ekiplerin Bayraklıtepe'te yoğunlaştırdığı arama çalışmaları sürüyor.

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#Yalova#Mehtap Dede#Telefon

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