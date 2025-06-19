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4 gündür haber alınamıyordu! Dairesinde ölü bulundu, vinçle alındı

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#Edirne#Vinc#Sağlık Ekipleri
4 gündür haber alınamıyordu Dairesinde ölü bulundu, vinçle alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 12:43

Edirne'de Levent Özülkü (66), 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairesinde ölü bulundu. 165 kilo olan Özülkü'nün cansız bedeni, vücut ağırlığından dolayı merdivenlerden indirilemeyince vinçle alınıp cenaze aracına konuldu.

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Nişancıpaşa Mahallesi Nakkuş Sokak üzerindeki apartmanın çatı katında yalnız yaşayan Levent Özülkü'den 4 gündür haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

VİNÇLE İNDİRİLDİ

İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingirle girilen dairede Özülkü'nün hareketsiz bedeniyle karşılaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Özülkü'nün 165 kilo ağırlığındaki bedeni, merdivenlerden indirilemeyince vinç çağrıldı.

4 gündür haber alınamıyordu Dairesinde ölü bulundu, vinçle alındı

Özülkü'nün tabuta konulan cansız bedeni, çatı katından vinçle alınarak cenaze aracına konuldu. Özülkü'nün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
4 gündür haber alınamıyordu Dairesinde ölü bulundu, vinçle alındı

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#Edirne#Vinc#Sağlık Ekipleri

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