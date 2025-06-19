4 gündür haber alınamıyordu! Dairesinde ölü bulundu, vinçle alındı

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Nişancıpaşa Mahallesi Nakkuş Sokak üzerindeki apartmanın çatı katında yalnız yaşayan Levent Özülkü'den 4 gündür haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
VİNÇLE İNDİRİLDİ
İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingirle girilen dairede Özülkü'nün hareketsiz bedeniyle karşılaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Özülkü'nün 165 kilo ağırlığındaki bedeni, merdivenlerden indirilemeyince vinç çağrıldı.