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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2020 - 16:23,Son Güncelleme:

4 gündür aranıyordu, Göksu Irmağı'nda ölü bulundu

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4 gündür aranıyordu, Göksu Irmağı'nda ölü bulundu
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MERSİN'in Silifke ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Hidayet Tösten’in (96) Göksu Irmağı'nda cansız bedeni bulundu.

Silifke'nin Keben Mahallesi Karakaya mevkisinde yaşayan Hidayet Tösten, 4 gün önce kayboldu. Yakınları Tösten'in evinin önünden geçen Göksu Irmağı'nın kenarında 2 bastonunu buldu. Alzheimer hastası olan Hidayet Tösten için ırmakta başlatılan arama çalışmaları kapsamında bugün yaşlı adamın, suda bir ağacın gövdesine takılıp kalan cansız bedeni bulundu.

Evine 3 kilometre mesafede bulunan Tösten’in cansız bedeni, sudan jandarma ekipleri, Mersin Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, Mersin Büyükşehir İtfaiyesi Silifke Grup Amirliği ekipleri ve Mersin Su altı polis ekiplerince çıkartıldı.

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