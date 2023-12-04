4 gündür aranan Damla'dan acı haber! Denizde cansız bedeni bulundu

Haberin Devamı

Antalya'da yaşayan Damla Durgun, 30 Kasım akşamı evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Damla Durgun, bulunamadı. Damla Durgun'un, Kemer ilçesinde balıkçılar tarafından denizde cansız bedeni bulundu. Balıkçıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Durgun'un cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerince alındıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.



AİLE MORGDA TEŞHİS ETTİ



Teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Durgun çifti, 4 gündür kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmeden teşhis etti. Damla Durgun'un ölüm haberini alan anne ve babası gözyaşına boğuldu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından genç kızın cansız bedeni, babası, annesi ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Damla Durgun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.