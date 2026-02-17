×
4 gün önce nişanlanan genç kız, evinde ölü bulundu

4 gün önce nişanlanan genç kız, evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 11:50

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 gün önce nişanlanan Kübra Keleş (21), dedesine ait tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 788’inci Sokak’ta meydana geldi. Yakınlarının Kübra Keleş ile ilgili silahla vurulduğu ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolde Kübra'nın başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirlendi. Tabancanın Kübra'nın dedesine ait olduğu tespit edilirken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 4 gün önce nişanlandığı belirtilen Kübra Keleş'in şüpheli ölümü ile soruşturma başlatıldı.

