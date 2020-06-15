4 gün önce evden ayrılan oğluna kavuşan annenin gözyaşları

Örnek Mahallesi'nde yaşayan Meryem- Cemal çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü olan İ.Ç, 11 Haziran günü kahvaltıdan sonra evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin bildirmesi üzerine Çocuk Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmada, İ.Ç'nin evden kaçtığı belirlendi. Çalışmalarını bu yönde sürdüren polis, İ.Ç.'nin gidebileceği yerleri araştırdı. Çevre il ve ilçelerdeki polis ve jandarma bilgilendirildi. Geceleri inşaatlarda veya parklarda yattığı tespit edilen İ.Ç., Sarıkamış ilçesine gitti. Burada çalışacak bir iş bulamayan İ.Ç., parası bitince cep telefonunu sattı ve Kars'a geri döndü. Digor otobüs durakları mevkisinde gezen İ.Ç., polis tarafından yakalanarak, çocuk şubeye getirildi.

Burada görevliler tarafından uyarılan ve ailesini üzmemesi istenen İ.Ç., çocuk şubeye getirilen annesi ile sarılarak hasret giderdi. Oğluna sıkıca sarılıp ağlayan anne polislere teşekkür etti.