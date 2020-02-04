4 gün boyunca işkence yaptılar! Fidyeciler operasyonla yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy’de 26 Ocak tarihinde Afganistan uyruklu Faizullah R. (18) isimli şahıs, arkadaşı Hayatullah A. (20) isimli şahsın kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve serbest bırakılması karşılığında 4 bin dolar para talep edildiğini polise bildirdi.

Polis, fidyeci şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İhbarcı aracılığıyla fidyeci şahıslarla iletişime geçen polis, Kadıköy Tarihi Salı Pazarı civarında buluşmak için şahısları ikna etti.

Buluşma yerinde polisin dikkatini çeken Afganistan uyruklu Abdullah Z. (20) ve Lal Muhmad T. (28) isimli şüpheli şahıslar Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi’nde aynı gün yakalandı.

YAPILAN OPERASYONDA MAĞDUR ŞAHIS KURTARILDI

Çalışmaların devamında, mağdur şahsın Beykoz’da Yeni Mahallede bulunan bir adreste olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bahse konu adrese yapılan operasyonda mağdur şahıs kurtarıldı. İkamette bulunan Afganistan uyruklu Abdullah A. (22), Ali Kaan A. (23) ve M.N. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda işkence esnasında kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet 30 cm bıçak, 1 adet 50 cm uzunluğunda demir zincir, 1 adet bez parçası, 1 adet 1 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

4 GÜN BOYUNCA ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE İŞKENCE YAPTILAR

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların 22 Ocak günü görüşme bahanesiyle mağdur şahsı kaçırdıkları, 4 gün boyunca çeşitli yöntemlerle şahsa işkence yaptıkları, yaptıkları işkenceleri videoya çekerek görüntüleri mağdur şahsın Suudi Arabistan’daki amcasına gönderdikleri ve bu şekilde fidye talep ettikleri belirlendi.

Yakalanarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan kontrollerde Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen müşteki Faizullah R. ile mağdur Hayatullah A. isimli şahıslar hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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