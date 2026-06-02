4 gencin ölümüne 22.5 yıl istendi

MERSİN’de psikolog Melis Kuş (25) 33 ATE 039 plakalı cipiyle, 2 Şubat’ta 20.45 sıralarında D-400 karayolunda, önündeki aracı sollamak istedi. Ancak bu sırada Kuş’un direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı. Kuzenler Nejla Öztürk (16), Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney'in (15) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Kübra Güney'in ikiz kardeşi Büşra Güney (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Büşra Güney de 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Melis Kuş, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

‘BEN YAYALARA ÇARPMADIM’

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, sürücü Melis Kuş hakkında iddianamesini hazırladı. Mersin Adliyesi 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kuş için 'birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan toplam 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Melis Kuş iddianamede yer alan ifadesinde “Önümde plakasını alamadığım bir TIR vardı. TIR hafif sola benim üzerime doğru kırınca, TIR'a çarpmamak için ben de sola doğru kırdım. Buna rağmen TIR, benim aracımın sağ ön tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracım savruldu ve refüje çıktım. Bir ağaca çarptığımı hatırlıyorum. Herhangi bir vatandaşa çarpmadım. Hatta aracımdan çıktığımda orada bulunan tanımadığım şahıslar, bana, ‘5-6 kişiye TIR çarptı, senin herhangi bir suçun yok. Sen kimseye çarpmadın, TIR'cı beş altı kişiye çarpıp kaçtı. Senlik bir şey yok' dedi. Aracımı kontrol ettiğimde, benim aracımda herhangi bir kan izi ya da herhangi bir kırılma yoktu. Kesinlikle hiç kimseye çarpmadım, üzerime atılı bir suçlama olursa kesinlikle kabul etmiyorum. Bu kazada plakasını alamadığım TIR suçludur. Kaza raporunu kabul etmiyorum. Kazada benim herhangi bir kusurum yoktur” dedi.

‘ASLİ KUSURLU’ BULUNDU

Kazayla ilgili hazırlanan kusur raporunda Melis Kuş’un 'asli kusurlu' olduğu, yaya geçidinin devamı niteliğinde refüjde bekleyen yayaların 'kusursuz' oldukları belirtildi. Ayrıca raporda sürücü Kuş’un 50 kilometre/saat hız sınırı olan karayolunda 149 kilometre/saat hızla ilerlediği kaydedildi. Davanın ilk duruşması, temmuz ayında görülecek.