4 dosya Unesco yolunda

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye tarafından 1’i ulusal, 3’ü çok uluslu dosya olmak üzere toplam 4 unsurumuzun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmesini istedi. Ulusal aday dosyası olarak ‘Hüsnühat: İslami Güzel Yazı Sanatı’, ortak olarak da Türkiye’nin moderatörlüklerinde Azerbaycan ile birlikte ‘Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü’, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile birlikte ‘Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatma Geleneği’ ve Azerbaycan ile birlikte ‘Mey/Balaban Zanaatkârlığı ve İcra Sanatı’ dosyalarını UNESCO’ya sundu.

SAYI 20’YE ÇIKACAK

Türkiye, 18 unsur ile sözleşmeye taraf 178 ülke içerisinde listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Jamaika’nın başkenti Kingston’da 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi 15. toplantısında daha önce sunulan iki unsurun daha listeye eklenmesi ve sayının 20’ye ulaşması bekleniyor. Bu dosyalar, Türkiye’nin moderatörlüklerinde İran, Azerbaycan ve Özbekistan ile ortak dosya olarak sunulan ‘Minyatür

Sanatı’ ile Kazakistan ve Kırgızistan ile sunulan ‘Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala/Köçürme’ olduğu biliniyor.