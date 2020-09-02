4 dilde Van Kale'sinin tarihçesini anlatıyorlar

Urartu Kralı 1. Sardur'un M.Ö. 840-825 yıllarında Van Gölü kıyısına inşa ettirdiği ve Urartuların 250 yıllık hâkimiyetinin izlerini taşıyan Van Kalesi, görkemli yapısı ve günümüze ulaşan tarihi eserleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kaya üzerinde kurulan Van Kalesi'nde bulunan yazıtlar, kaya mezarları, tapınaklar, surlar, camiler ve kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserler binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor. Gelen turistler görkemli kaleyi gezerken, Van Kalesi'ni 4 dilde anlatan çocuklar da büyük ilgi görüyor.

Genelde kardeş ya da kuzen olan çocuklar, buraya gelen rehberlerden Van Kalesi'nin tarihçesiyle ilgili öğrendikleri bazı bilgileri kaleye gelen yerli ve yabancı turistlere 4 dilde anlatıyor. Bunun için harçlık da aldıklarını belirten çocuklardan 16 yaşındaki Diyar İpek, "Henüz 7 yaşımdan bu yana gelen turistlere ezberlediğim Van Kalesi'nin tarihçesini farklı dillerde anlatıyorum. Eğer verirlerse bizlere harçlık verenler oluyor. Okuldaki derslerim fena değil" diye konuştu.

ÖNCE ABİSİ, ŞİMDİ KENDİSİ

Özellikle yaz aylarında veya okullarından arta kalan zamanlarda kaleye geldiklerini belirten ilköğretim öğrencisi Adar İpek, "Burada Van Kalesi'ni gezmeye gelenlere Van Kalesi'ni anlatıyoruz. Kalenin tanıtımını 4 dilde yapabiliyoruz. Bizi gören bazı turistler çok şaşırıyor. Önce abim buraya gelip gidiyordu. O büyüdü şimdi inşaat işlerinde çalışıyor. Şimdi de ben buradayım. Bu yıl virüs nedeniyle çok kişi yok ama önceki yıllarda çok kişi buraya geliyordu" dedi.