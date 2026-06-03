4 denizci gemide tutsak kaldı… Marmara’da hayat nöbeti

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İSTANBUL Zeytinburnu açıklarında aylardır kaderine terk edilmiş halde bekleyen AZRA C isimli gemide insani kriz sürüyor. Yaklaşık 10 aydır Marmara Denizi’nde demirli bulunan gemide bugün itibarıyla yalnızca 4 mürettebat kaldı. AZRA C mürettebatının hikâyesi ise 7 Ocak 2026’da Kanarya Adaları’nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna uzanıyor.

10 TON KOKAİN YAKALANDI

İddiaya göre, İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki Kamerun bandıralı UNITED S isimli kuru yük gemisine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 ton kokain ele geçirildi. 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 13 mürettebat yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda, şüpheli Çetin Gören liderliğindeki suç örgütünün uyuşturucu madde nakliyesini AZRA C ile yapacağı belirlendi. Ancak AZRA C arızalanınca, uyuşturucu nakliyesinin UNITED S ile yapılmasına karar verildiği tespit edildi. Sahipleri tutuklanınca arıza nedeniyle Ağustos 2025’ten beri İstanbul’da Zeytinburnu açıklarında demirleyen AZRA C ortada kaldı.

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‘BURADA ÖLÜP GİDECEĞİZ’

Süreç başladığında gemide 12 Hint gemi adamı bulunuyordu. Sağlık sorunları nedeniyle ayrılan iki kişinin ardından kalan mürettebattan 6’sı geçen hafta ülkelerine gönderildi. Ancak denizcilik kuralları gereği geminin tamamen boş bırakılmaması gerektiği için Arpit Kumar (3. Kaptan), Tippana Kondando Rao (Kaynakçı), Amod Kumar Singh (Süvari-1. Kaptan) ve Mool Chand Maurya (Yağcı) isimli 4 gemicinin gemiden ayrılmasına izin verilmiyor. Denizcilik kurallarına göre, limanda ya da demirde bulunan bir gemide acil durumlarda müdahale edebilecek asgari personelin bulunması zorunlu. Gemide mahsur kalan mürettebatının yaşadığı sıkıntılar telsiz kayıtlarına da yansıdı. Su ve yakıt sıkıntısı yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım isteyen gemi personeli yaptıkları çağrılarda, “Çaresiziz. Kimse bize yardım etmiyor. Bu şekilde daha fazla hayatta kalamayız, burada öleceğiz” diyerek seslerini duyurmaya çalıştılar.

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4 mürettabat, AZRA C isimli gemiden inemiyor.

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LİMAN BAŞKANLIĞI DEVREDE

Edinilen bilgiye göre süreç boyunca Liman Başkanlığı konuyu yakından takip ediyor, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalar yürütüyor. DAD-DER ve ITF tarafından da gemi adamlarına düzenli olarak kumanya, içme suyu ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılıyor. Mürettebatın ülkelerine dönüşü ve insani ihtiyaçlarının karşılanması için konsolosluklar nezdinde gerekli girişimler sürüyor.

MÜRETTEBATIN AVUKATI ANLATTI… TERK EDİLMİŞ GEMİLER SORUNU...

Denizcilik çevrelerine göre Türkiye kıyılarında ekonomik ve hukuki sorunlar nedeniyle risk taşıyan yaklaşık 15 yabancı bayraklı gemi daha bulunuyor. Uzmanlar, AZRA C vakasının yalnızca bir geminin hikâyesi olmadığını, terk edilmiş gemiler, denizcilerin korunması ve uluslararası denizcilik sorumlulukları konusunda büyüyen bir sorunun simgesi haline geldiğini vurguluyor. Gemi mürettebatının avukatlarından Arif Sinan Ünlü, Hürriyet’e yaptığı açıklamada süreç boyunca Liman Başkanlığı tarafından konunun yakından takip edildiğini, ilgili kurum, kuruluş ve konsolosluklarla koordinasyon içinde gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtip konuya ilişkin özetle şunları söyledi: “Özellikle gemide kalan personelin güvenliği, geminin emniyetli şekilde muhafazası ve olası risklerin önlenmesi bakımından yoğun bir çaba gösteriliyor. Gemideki yakıt miktarının kritik seviyeye yaklaşması ve mürettebat sayısının azalması, konuyu yalnızca gemi adamlarının mağduriyeti olmaktan çıkarıyor. Bu durum aynı zamanda gemi emniyeti, seyir emniyeti ve denizde can güvenliği bakımından da ciddi şekilde değerlendirilmesi gereken bir risk alanı oluşturuyor.”