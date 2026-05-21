4. dalga Paymıix operasyonu... 7 kentte 59 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Fincrypto UAB (Paymix)’ hakkında yürütülen soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor. Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonlarında, yasadışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler yapılmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına el koyma ve bloke tedbirleri uygulanmış, bazı şirketlere TMSF kayyum olarak atanmıştı.

KRİPTOYLA AKLAMIŞLAR

Paymix-3 operasyonunda elde edilen veriler ile yasadışı bahis sitelerine ait sunucular üzerinde yapılan adli bilişim incelemeleri derinleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, yasadışı bahis organizasyonunun operasyonel işleyişinde kullanılan VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri, panel erişimleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ilişkin dijital izler tespit edildi.

Yapılan incelemelerde ayrıca, yasadışı bahis organizasyonunda görev aldıkları değerlendirilen bazı şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kripto varlık adresleri tespit edildi. Bu adreslere organizasyon içerisindeki görevleri karşılığında ödeme, maaş ve hak ediş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Söz konusu kripto varlık hareketleri, suçtan elde edilen gelirlerin aktarılması ve aklanması kapsamında ayrıca değerlendirildi.

Suç şeması

HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

İstanbul merkezli 7 ilde dün eşzamanlı ‘Paymix-4’operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 59 kişi yakalanırken, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edilen malvarlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 taşınır ve taşınmaz malvarlığına el koyuldu. 61 şüpheliye ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.