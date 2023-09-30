×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

4 dakikada 4 milyonluk soygun: Güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Soygun#Kuyumcu#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 10:09

Maltepe'de pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, kepengi kırarak içeri girdi. Yaklaşık 4 dakika içerisinde dükkanda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Hırsızların kuyumcuya girip, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden bekçilerinde hırsızların arkasında koştukları görüldü. 

Haberin Devamı

Olay, saat 04.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir pasajın içerisindeki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre; bir araçla pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, kepengi kırarak içeri girdi. Yaklaşık 4 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkanda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alarak olay yerinden uzaklaştı. O sırada çevrede bulunan bekçiler, hırsızların peşinden koştu. Hırsızlar geldikleri araca binip kaçtı. Bekçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

4 dakikada 4 milyonluk soygun: Güvenlik kamerasına yansıdı

HIRSIZLARIN KUYUMCUYA GİRME ANLARI KAMERADA

Hırsızların kuyumcuya girip, kaçtığı anlar pasaj içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar,  kepengi kırarak kuyumcu dükkanına giriyor.  Altınları alarak kaçan hırsızların bir altın kutusunu da yere düşürdükleri görülüyor. Durumu fark eden bekçilerinde hırsızların arkasında koştukları görüldü.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Soygun#Kuyumcu#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!