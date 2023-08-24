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4 çocuk annesinin yardım çığlığı: Beni ve çocuklarımı kurtarın

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#Ayşe Güvençal Aykurt#Ferhat Aykurt#Güngören
4 çocuk annesinin yardım çığlığı: Beni ve çocuklarımı kurtarın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 07:00

Ayşe Güvençal Aykurt, boşanma davası devam eden eşi Ferhat Aykurt’un kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek yardım istedi. Ayşe Güvençal Aykurt, “Beni ve çocuklarımı kurtarın. Ölmek istemiyoruz” dedi.

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İSTANBUL Güngören’de yaşayan Ayşe Güvençal Aykurt (42), iddiaya göre, dört çocuk dünyaya getirdiği 20 yıllık evliliği boyunca hem sözlü hem de fiziksel şiddet gördü. Dokuz ay önce de eşi Ferhat Aykurt’a boşanma davası açtı. Aile mahkemesi Ferhat Aykurt’un aylık 4 bin 500 TL tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Ferhat Aykurt evden ayrılsa da eşini ve çocuklarını tehdit etmeyi sürdürdü. Eşinin mahkemeden aldığı uzaklaştırma kararına da uymayan Ferhat Aykurt, 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

‘PANİK ATAK HASTASI OLDUM’

Bir kez daha şikâyetçi olan Ayşe Güvençal Aykurt, yaşadıklarını “Evliliğin ilk yıllarından beri psikolojik ve fiziksel şiddet gördüm. Boşanmak için adliyeye defalarca gitsem de çocuklarım için geri döndüm. En son beni kemerle boğmaya çalıştı, ölen babama küfürler etti. Bunun ardından dava açtım. Uzaklaştırma kararını birçok kez ihlal etti. Nafakamı ödemedi, icra yoluyla aldım, daha da köpürüp üstüme geldi. Öldürülme korkusuyla panik atak hastası oldum. Ben çocuklarımla beraber huzurlu bir hayat istiyorum. Beni ve çocuklarımı kurtarın. Ölmek istemiyoruz” sözleriyle anlattı.

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Çiftin kızları Ferah Aykurt ise “Kendimi bildim bileli annem, ben ve kardeşlerim şiddet görüyoruz” dedi.

 

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#Ayşe Güvençal Aykurt#Ferhat Aykurt#Güngören

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