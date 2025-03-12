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4 çocuk annesi kadının sır ölümü: Tabancayla vurulmuş halde bulundu

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#Aydın#Meltem Menteşeli#Polis
4 çocuk annesi kadının sır ölümü: Tabancayla vurulmuş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 08:12

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33), eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Menteşeli'nin ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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#Aydın#Meltem Menteşeli#Polis

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