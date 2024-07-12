4 canın değeri 10 yıl mı

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İstanbul Maltepe’de 24 Mayıs 2023’te, mimar Atilla Mert Çukacı (29), kullandığı otomobil ile D-100 Güney Yol Ankara istikameti yönünde seyir halindeyken, Altıntepe İETT durağı mevkisine geldiğinde önündeki araçlara selektör yaparak makas attı.

‘OLAYDAN 3 SAAT ÖNCE BİR TANE İÇKİ İÇTİM’

Bu esnada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Çukacı, emniyet şeridi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yol bakım onarım ve bariyer tamiri yapan alt taşeron firması çalışanları Sinan Demirok (41), Barış Ten (25), Mehmet Alptekin (43) ve Hamdi Alptekin’e (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçilerin kullandığı kamyonun arka kısmına ve bariyerlere çarpan Atilla Mert Çukacı’nın kullandığı otomobil ise ters yöne dönerek durdu. Otomobilde bulunan Duygu Erol hafif şekilde yaralandı. Çukacı’nın 0.65 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Atilla Mert Çukacı, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklandı. Çukacı, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, yaklaşık 90 kilometre hızla orta şeritte seyir halindeyken önündeki aracı geçmek için sol şeride girdiğini söyledi. Önündeki aracın yavaş olması nedeniyle tekrar orta şeride geçmek istediği sırada ne olduğunu anlayamadan, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle aracın savrulup trafikte ters yöne bakar halde durduğunu anlattı. Olayın çok ani geliştiğini, trafikte makas atmadığını, sollama amacıyla şerit değiştirdiğini, olaydan yaklaşık 3 saat önce bir tane içki içtiğini ve sarhoş olmadığını iddia etti. İddianamede, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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SÜRÜCÜ BELGESİNE DE EL KONULDU

Anadolu 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Atilla Mert Çukacı, müştekiler katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Atilla Mert Çukacı’yı, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sürücü belgesinin 3 yıl süre ile geri alınmasına da karar verdi.

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‘İŞÇİLER ALINABİLECEK TÜM TEDBİRİ ALDI’

Bilirkişi raporunda, kazaya sürücü hatasının sebebiyet verdiği belirtildi. İşçilerin üzerinde fosforlu pantolon ve yeleklerin, çarpma noktasının gerisinde kamyonete takılı ışıklı yanıp sönen trafik levhasının yanı sıra, dubaların da bulunduğu ifade edildi. İşçilerin, alınabilecek tüm gerekli güvenlik tedbirlerini aldıkları ve kusurlu olmadıkları vurgulandı. Atilla Mert Çukacı’nın ise tehlikeli şerit değiştirme, hızlı ve alkollü araç kullanma gibi birçok kuralı ihlal ettiği, tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi.