4 canın bedeli 10 yıl mı

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TEKİRDAĞ Babaeski’de yaşayan Çetin Karakuş (60) ve eşi Çiğdem Karakuş (53), 11 Ekim 2024’te Çorlu’da oturan kızları Çisem Meriç’i (30) ziyarete gitti. 6 aylık torunları Aras Meriç bebek gece yarısı rahatsızlanınca Karakuş çifti ile kızı Çisem Meriç, bebeği hastaneye götürmek için yola çıktı.

Zafer Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta Çetin Karakuş’un kullandığı 39 DK 850 plakalı otomobile, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken hızla gelen Faruk Aksan’ın (35) kullandığı 41 VV 964 plakalı otomobil yandan çarptı. Karakuş’un kullandığı otomobil 50 metre kadar sürüklendi. Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin Karakuş, 6 aylık Aras Meriç ile çarpan otomobilin sürücüsü Faruk Aksan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çetin Karakuş ile torunu Aras Meriç de kurtarılamadı. 1.97 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Faruk Aksan tedavisinin ardından tutuklandı.

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‘PİŞMANIM’ SAVUNMASI

Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan hakkında dava açılan Faruk Aksan, 2’nci duruşmaya çıktı. Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Aksan, “Çok pişmanım” dedi. Mahkeme, Faruk Aksan’ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.