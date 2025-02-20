4 büyük kulübe 5G

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında 5G çalışmalarına Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini bildirdi. Operatörlerin resmi talepte bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarında 5G teknolojisi kurulacak ve vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. İlk test ise Rams Park Arena’da, Galatasaray’ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek” değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini anımsattı.