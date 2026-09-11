4 bin yıllık Sevgi Çiçeği

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Ankara’nın tarih öncesinden günümüze uzanan kültürel birikimine ışık tutan Külhöyük, bu kez Anadolu’nun flora tarihine ilişkin dikkat çekici bir bulguyla gündeme geldi. Külhöyük kazılarında ulaşılan 4 bin yıllık Hitit kabının içerisinde tespit edilen tohum kalıntılarının, Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski örnekleri olduğu belirlendi. Türkiye’ye özgü endemik bitkiler arasında yer alan ve koruma altında bulunan Sevgi Çiçeği, Gölbaşı Belediyesi’nin başvurusuyla 2019 yılında tescillenerek coğrafi işaret aldı. Külhöyük’te ortaya çıkarılan kalıntılar, bitkinin binlerce yıl öncesine uzanan geçmişine ilişkin yeni veriler sunarken Anadolu’nun zengin flora tarihine de önemli katkı sağlıyor.

YALNIZCA GÖLBAŞI’NDA YETİŞİYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuyu sosyal medya hesabından duyurarak şunları aktardı: “Ankara’nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük’te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz. Hatti ve Hitit kenti Külhöyük’te yürüttüğümüz kazılarda, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı’nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği’nin (Centaurea) bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi. Günümüzde koruma altında bulunan ve 2019 yılında coğrafi işaret alan Sevgi Çiçeği’nin binlerce yıl öncesine uzanan izleri, Anadolu’nun zengin flora tarihine de yeni bir pencere açıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında sürdürdüğümüz çalışmalarla Külhöyük’ün tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya devam ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve uzman ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.”