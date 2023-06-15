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4 bin TL sandı 4 milyon TL’si oldu

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#İSTANBUL#Üsküdar#Şans Oyunu
4 bin TL sandı 4 milyon TL’si oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

Şans oyunu oynayan emekli, 4 bin lira kazandığını zannederek parasını bayiden aldı. Bayi sahibi 4 milyon lira çıktığını fark etti. Talihli, 4 bin liraya sevinirken 4 milyon liranın mutluluğunu yaşadı.

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İSTANBUL Üsküdar’da yaşayan bir kişi, şans oyunu oynamak için girdiği mahallesindeki bayiden kazı kazan kuponu aldı. Kupona 4 bin TL çıktığını zanneden kişi, biletini bayideki görevliye verdi. O sırada işletme sahibi İbrahim Ekici’nin yerine bakan annesi de durumu fark etmeyerek 4 bin TL ödemeyi yaptı. Akşam dükkâna gelen işletme sahibi İbrahim Ekici, biletleri kontrol ettiğinde bir bilete 4 milyon TL çıktığını fark etti. Gündüz bayiye bakan annesini arayan İbrahim Ekici, annesinin, “Ben 4 bin lira verdim” demesiyle güvenlik kamerasını kontrol etti. Kameradaki talihliyi tanıyan Ekici, kendisine telefonla ulaşarak 4 bin lira değil 4 milyon lira çıktığını söyledi. Şans oyununda kazandığı miktarı duyan talihli büyük şaşkınlık yaşadı. İl dışında olan talihli, işletme sahibi Ekici’ye kendisi adına ikramiyeyi tahsil etmesini istedi.

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4 bin TL sandı 4 milyon TL’si oldu

TALİHLİ AÇIKLAMA YAPMADI

Karışıklığı fark ederek talihliye parasını teslim eden işletme sahibi İbrahim Ekici, “Ben olmadığım bir zamanda dükkâna annem bakıyordu. Annem, 4 bin lira çıktı diye ağabeye parayı veriyor. O da sevinerek gidiyor. Daha sonra kendisini bulup aradım, il dışında olduğunu söyleyince parayı ben tahsil ettim. Geldikten sonra da parayı teslim ettim. ‘Bunu kimse yapmaz’ dediler. Biz böyle öğrendik, böyle büyüdük. Vicdanım rahat. Gönlümüzü yaptı, teşekkür ediyoruz kendisine” dedi.

Emekli talihli ise açıklama yapmak istemedi.

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#İSTANBUL#Üsküdar#Şans Oyunu

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