4 bin liralık borç cinayeti

Haberin Devamı

ADANA Seyhan’da 8 Ocak’ta 04.00 sıralarında, Enes Doğan (19), sokakta buluştuğu Resul Tayyar Öney (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Öney, cebinden çıkardığı bıçakla Doğan’ı karın ve göğsünden yaraladı. Doğan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Doğan’ı yerde hareketsiz yatarken bulan mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Doğan’ın cenazesi, toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada; şüpheli Resul Tayyar Öney’in, Enes Doğan’a 4 bin lira borçlu olduğu, parayı ödemeyince tarafların tartıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin Yenibaraj Mahallesi’nde saklandığını tespit eden polis, bölgede araştırma yaptı. Polisin geldiğini görünce kaçan Öney, takip sonucu yakalandı. Emniyete götürülen Öney, ifadesinde, “Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.