4 bin 922 kişiye koronavirüs cezası

Ekipler 6-13 Kasım tarihleri arasında 67 bin 689 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehiriçi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazaryeri, 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan işyerlerini kontrol etti.

HEM CEZA HEM SUÇ DUYURUSU

Yapılan kontrollerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden 991 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile taksi seferden men edildi. Ayrıca 36 bin 873 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı. 107 işyeri faaliyetten men edilirken, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi. Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika gibi) idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymadığı tespit edilen 4 bin 922 kişiye ceza uygulanarak, haklarında suç duyurusunda bulunuldu.