4 bin 687 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı ve 4 bin 687 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri alımı için tarih bilgisi verdi. Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra teknisyen ve tekniker adaylar tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Sağlık Teknikeri Kimdir?



Sağlık teknikeri; Sağlık Bakanlığı'na ait idari kurumlarda, sağlık ocaklarında, hastanelerde ve acil servislerde çalışabilen, temel sağlık bilgisi ve becerisine sahip, nitelikli sağlık çalışanıdır. Aynı zamanda evrak ve cihaz hazırlama süreçlerinde de görev alan yetkili kişilerdir.

Sağlık Teknikerinin Görevi Nedir?



Sağlık Bakanlığı'na ait kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilen sağlık teknikerinin görevleri arasında;

Hastaları karşılamak ve muayene işlemleri için onları ilgili birimlere yönlendirmek,

Çalıştığı alanı temiz ve düzenli tutmak,

İlgili birimdeki yetkili kişilerin izni doğrultusunda hastaların yürümesi ve hareket etmesine yardımcı olmak,

Hastaların sağlık durumlarında yaşanan değişiklikleri yetkili kişilere iletmek,

Yetkili kişilerin kontrolleri doğrultusunda hastaların egzersiz yapmalarına yardımcı olmak,

Sağlık alanında kullanılacak aletlerin temizliğini yapmak ve işlemler için hazırlamak,

Bulunduğu alandaki evrak işlerinin düzenini ve takibini sağlamak, yer alır.

Sağlık Teknisyeni

Sağlık teknisyeni; bakanlığa bağlı idari yerlerde, sağlık ocağı, hastane ve acil servis gibi sağlık alanlarında temel sağlık bilgisiyle evrak düzenleme, cihaz hazırlama gibi alanlarda çalışan kişilere verilen mesleki unvandır.

Sağlık Teknisyeni Ne Yapar?

Hastaları karşılamak; onların muayene, tedavi ve tetkik için hazırlanmasını sağlamak,

Çalıştığı alanı her zaman hazır halde bulundurmak,

Sağlık grubunda bulunan yetkili kişiler izin verdiği sürece hastanın yürümesine ve hareket etmesine refakat etmek,

Sağlık grubunda bulunan yetkili kişiler izin verdiği sürece hareket kısıtlılığı olan hastalara yardımcı olmak,

İlgilendiği hastaların sağlıkları ile ilgili genel durumlarında bir değişiklik fark ederse bunu sağlık mensuplarına bildirmek,

Sağlık grubunda bulunan yetkili kişilerin belirlediği hususlar doğrultusunda hastanın beslenmesine yardımcı olmak,

Sağlık grubunda bulunan yetkili kişilerin belirlediği hususlar doğrultusunda hastaya egzersiz programı uygulanmasını sağlamak,

Sağlık alanında kullanılacak olan malzemelerin temiz olmasını ve hazırlanmasını sağlamak,

Bulunduğu birimdeki evrak işlerini düzenleme, yönetme ve takibini yapma,

Sağlık alanında kullanılan aletlerin steril olmasını sağlamak.

