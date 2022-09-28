4 bin 617 polisle ‘Kökünü kurutma’ operasyonu

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre yürütülen teknik ve fiziki takipte kimlikleri deşifre edilen 379 kişinin yakalanması için dün 06.00’da 32 ilçedeki adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. 1050 ekip otosu, 4 bin 617 polis, 25 narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 2 İHA’nın katıldığı ‘kökünü kurutma’ adı verilen operasyonla şüphelilerden 367’si yakalandı. Diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, özel harekat polisleri desteğinde baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 54 kilo 5 gram bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 adet ecstasy hap, 14 tabanca, 7 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca ve 214 mermi ele geçti.





