4 bin 36 hâkim ve savcıya yeni yer

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Kararname ile adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 olmak üzere toplam 4 bin 36 hâkim savcının görev yeri değişti. Hatay, Van Konya, Şanlıurfa başta 24 ilin başsavcısı değişti. Kararname ile 24 ilin başsavcısının değişmesi dikkat çekti.

- Kararnameyle, Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davalarına bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Mehmet Güven, Ankara Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atanması dikkat çekti.

İSTANBUL’DAKİ ATAMALAR

- Önemli soruşturmaların yürütüldüğü İstanbul Adliyesinde bazı başsavcı vekillerinin yerleri değişti. Yerlerine yeni isimler geldi. İstanbul Başsavcı Vekili Nuri Ahmet Saraç, Bakırköy Savcılığı’na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Abdullah Akın Çiçek, İstanbul BAM savcılığına getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan Bülent Dinçel ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine getirildi.

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- İstanbul Terör Büroda görevli dokuz savcı İstanbul içinde başsavcı vekili ya da Anadolu’daki başsavcılıklara atandı.

- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Gökçe’nin yerine ise Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı getirildi. Ankara BAM Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Çınar, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

- İzmir Adliyesi’nde önemli terör soruşturmalarına bakan İzmir Cumhuriyet Savcısı Gültekin Topsakal, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi. İzmir Başsavcı Vekilleri; Hasan Onur Dinç ve Tahsin Kotan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.

DİPLOMA DAVASINA BAKMIŞTI

- Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Konya Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

- Cemil Hulusi Parlak Ankara, Nazım Taha Koçak Konya, Birol Terlemez Antalya, Deniz Köse de Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerine getirildi.

- Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ise Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

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- İdari Yargı Kararnamesiyle, Diploma davasına bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi Başkanı Recep Şendil görevinden alındı. Şendil, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine getirildi. Mahkeme üyelerinden Dr. Gün Yazıcı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.