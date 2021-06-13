4 başkan 4 başbakanla yüz yüze diplomasi

Koronavirüs nedeniyle birçok görüşmesini videokonferans yoluyla yapan ve en son Libya konusunda 1.5 yıl önce yapılan uluslararası zirveye yüz yüze katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu hafta yoğun temaslarda bulunacak. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bugün, İstanbul’dan Belçika’nın başkenti Brüksel’e hareket edecek olan Erdoğan, iki gün boyunca kritik görüşmeler yapacak. Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile baş başa görüşecek. Görüşmelerde NATO’nun 2030 vizyonunun yanı sıra ikili ve bölgesel meseleler ele alınacak. Türkiye’nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir ülke olduğu vurgulanacak. NATO ve ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği liderlere iletilecek.

İŞGALDEN KURTARILAN TOPRAKLARA GİDİYOR

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nin ardından 15 Haziran’da ikinci durağı olan Azerbaycan’a geçecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa’yı ziyaret edecek. Erdoğan, işgalden kurtarılmasının ardından Karabağ’ı ziyaret eden ilk lider olacak. Şuşa’da Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini daha ileri taşıyacak bir sözleşme imzalanacak. Askerlerle bir araya gelmesi de planlanan Erdoğan, 16 Haziran’da ise mevkidaşı Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 maçını izleyerek, millilere destek verecek.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Erdoğan, Azerbaycan’ın ardından üçüncü durağı olan Antalya’ya geçerek bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak. Daha sonra da 1 Temmuz 2020’de bir yıl süreyle devraldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dönem Başkanlığı kapsamındaki GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile Dışişleri Bakanları toplantısına da katılması öngörülüyor. Türkiye, GDAÜ dönem başkanlığını, 1 Temmuz’da Yunanistan’a devredecek.

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