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DHA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

4 bakan, sel bölgesinde törene katıldı  

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4 bakan, sel bölgesinde törene katıldı  
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Giresun'da meydana gelen, 11 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 1'i asker 5 kişinin arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik önündeki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü törenine katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan bakanlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sel bölgesinde inceleme yapmak üzere alandan ayrıldı. 

SELDE ÖLEN KEMAL AKAR TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Giresun'daki sel felaketi sonrası kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra dün cansız bedeni Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan Kemal Akar için Kuşluhan köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye bakanlar Soylu, Karaismailoğlu ve Kurum ile Akar'ın yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Akar'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. 

4 bakan, sel bölgesinde törene katıldı


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