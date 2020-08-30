4 bakan, sel bölgesinde törene katıldı  

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan bakanlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sel bölgesinde inceleme yapmak üzere alandan ayrıldı.

SELDE ÖLEN KEMAL AKAR TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Giresun'daki sel felaketi sonrası kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra dün cansız bedeni Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan Kemal Akar için Kuşluhan köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye bakanlar Soylu, Karaismailoğlu ve Kurum ile Akar'ın yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Akar'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.





