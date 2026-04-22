4 ayrı suçtan tutuklandı… Eski vali cezaevinde

Haberin Devamı

GÜLİSTAN Doku soruşturmasında 17 Nisan günü Elazığ’da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 18 Nisan’da Erzurum’a götürüldü. Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan Sonel’in 19 Nisan günü gözaltı süresi uzatıldı. CNN Türk’ün haberine göre Vali Sonel, 3 gün kaldığı emniyette susma hakkını kullandı ve konuşmadı. Sonel’in “Ben devletin valisiyim. Emniyette cevap vermem, susma hakkımı kullanıyorum” dediği iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski Vali Tuncay Sonel, dün sabah saatlerinde geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi.

12 KİŞİ CEZAEVİNDE

Savcılık sorgusu sonrası Sonel, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’, ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçlarından tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edildi. Tuncay Sonel, hakimlikteki sorgusunun ardından 4 suçtan tutuklanarak Aziziye 2 No’lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü. Soruşturmada tutuklananların sayısı 12’ye yükseldi. Hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, Mülkiye Başmüfettişliği görevinden açığa alınmıştı.

Haberin Devamı

Mustafa Türkay Sonel

Soruşturmada şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel’in o dönem koruma polisi Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Savaş G. ve Süleyman Ö. hakkında yurtdışı çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Haberin Devamı

Birecik’te 2005-2008 yılları arasında kaymakamlık yapan Tuncay Sonel’in adının verildiği cadde tabelası, mahalle sakinlerinin talebiyle kaldırıldı.