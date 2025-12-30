4 aylık kin cinayetle sonlanmış! Arkadaşını öldürdü 'hazmedemedim' dedi

Haberin Devamı

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Bulut, sevgilisi Büşra K. (23) ve arkadaşları Ömer Faruk K. (24), Barış Y. (21) ile birlikte, husumetli olduğu arkadaşı Veli Arslandağ'ın oturduğu apartmanın önüne gitti. Bahçe kapısında karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Bulut, belinden çıkardığı tabancayla Arslandağ'ı karın, bacak ve boynundan vurdu. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Arslandağ’ı otomobile bindirip, yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Arslandağ hayatını kaybedince Bulut, telefonla yanına çağırdığı Engin D.2nin (40) otomobiliyle kaçtı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarLla hastaneye giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büşra K., Ömer Faruk K. ve Barış Y.’yi gözaltına aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda olduğu belirlenen Fatih Bulut ile Engin D., Sarıçam ilçesinde araçlarının önü kesilerek yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, Bulut'un olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polis, gözaltına aldığı 5 şüpheliyi emniyete götürdü.

TUTUKLANDILAR

Sorguya alınan şüphelilerden Fatih Bulut, ifadesinde, "Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Hakkımda küfürlü paylaşımlar yaptığını gördüm. Durumu hazmedemeyince konuşmak için yanına gittim. Bana saldırınca tabancayla vurdum, pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Bulut ile diğer 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.