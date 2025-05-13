4 aylık gümrük bilançosu

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Gümrükler Muhafaza birimleri tarafından, geçen ay gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 231 artışla 3.9 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarla 1.4 ton uyuşturucu madde, 13 milyon 810 bin tekstil malzemesi, 2 milyon 58 bin çeşitli eşya, 211 lüks araç başta olmak üzere muhtelif eşya kaçakçılığının önüne geçildi.