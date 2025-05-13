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4 aylık gümrük bilançosu

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#Ticaret Bakanlığı#GÜMRÜK#Uyuşturucu
4 aylık gümrük bilançosu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 07:00

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025 yılının ilk 4 ayında düzenlediği 2 bin 349 farklı operasyonda 16.5 milyar TL değerinde uyuşturucu madde ve kaçak eşya ele geçirdi. Operasyonlarda 11.4 ton uyuşturucu madde, 71 milyon 221 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 28 milyon 476 bin tekstil malzemesi ve 17 milyon 936 bin çeşitli eşya başta olmak üzere canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalandı.

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Gümrükler Muhafaza birimleri tarafından, geçen ay gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 231 artışla 3.9 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarla 1.4 ton uyuşturucu madde, 13 milyon 810 bin tekstil malzemesi, 2 milyon 58 bin çeşitli eşya, 211 lüks araç başta olmak üzere muhtelif eşya kaçakçılığının önüne geçildi. 

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#Ticaret Bakanlığı#GÜMRÜK#Uyuşturucu

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