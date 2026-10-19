×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

4 aylık evliliğini kanlı bitirdi: Tüfekle eşini öldürüp kendini vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Konya Cinayet#Evlilik Sorunları#Aile İçi Şiddet
4 aylık evliliğini kanlı bitirdi: Tüfekle eşini öldürüp kendini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 11:29

Konya’nın Akören ilçesinde Murat Altınboğa tartıştıktan sonra 4 aylık eşi Melek Altınboğa’yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Aynı silahla intihara kalkışarak yaralanan Murat Altınboğa hastanede tedavi altına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Akören ilçesi Avdan Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Murat Altınboğa ile 4 ay önce evlendiği 1 çocuk annesi eşi Melek Altınboğa arasında evlerinde tartışma çıktı. Altınboğa, tartışmanın büyümesiyle av tüfeğiyle eşine ateş edip öldürdü. Altınboğa, aynı silahla kendini başından vurup intihara kalkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Murat Altınboğa’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Melek Altınboğa’nın cesedi ise otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Gözden KaçmasınÇocukları kandırmaya çalışan şüphelilere, mahalleli saldırdı Kendilerini otoparka kilitledilerÇocukları kandırmaya çalışan şüphelilere, mahalleli saldırdı! Kendilerini otoparka kilitledilerHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya Cinayet#Evlilik Sorunları#Aile İçi Şiddet

BAKMADAN GEÇME!