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4 aylık bebeğin kahreden ölümü: Sabah uyanan anne, evladını hareketsiz halde buldu

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#Bursa#Bebek#Fatma
4 aylık bebeğin kahreden ölümü: Sabah uyanan anne, evladını hareketsiz halde buldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 12:48

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin mama yedirip uyuttuğu 4 aylık Fatma bebek, beşiğinde ölü bulundu. Nefes borusuna mama kaçtığı için yaşamını yitirdiği değerlendirilen bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Olay, dün gece, Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Hacer (30) ve Ahmet Azar (35) çiftinin 2’nci çocuğu olan Fatma bebek, iddiaya göre annesi tarafından biberonla mama yedirildikten sonra beşiğine yatırıldı.

4 aylık bebeğin kahreden ölümü: Sabah uyanan anne, evladını hareketsiz halde buldu

BEŞİĞİNDE HAREKETSİZ BULDU

Sabah uyanan anne, bebeğini kusmuş ve hareketsiz halde bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla eve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi.

4 aylık bebeğin kahreden ölümü: Sabah uyanan anne, evladını hareketsiz halde buldu

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Nefes borusuna mama kaçtığı için yaşamını yitirdiği değerlendirilen bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, annenin ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

4 aylık bebeğin kahreden ölümü: Sabah uyanan anne, evladını hareketsiz halde buldu

 

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#Bursa#Bebek#Fatma

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