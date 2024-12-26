4 aylık bebeğin kahreden ölümü: Sabah uyanan anne, evladını hareketsiz halde buldu

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Olay, dün gece, Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Hacer (30) ve Ahmet Azar (35) çiftinin 2’nci çocuğu olan Fatma bebek, iddiaya göre annesi tarafından biberonla mama yedirildikten sonra beşiğine yatırıldı.

BEŞİĞİNDE HAREKETSİZ BULDU

Sabah uyanan anne, bebeğini kusmuş ve hareketsiz halde bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla eve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi.

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Nefes borusuna mama kaçtığı için yaşamını yitirdiği değerlendirilen bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, annenin ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.