4 ayda 175 bin Suriyeli gönüllü döndü

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı’nın 12’nci kuruluş yıldönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Bugün, sadece bir kurumu değil insan onurunu merkeze alan bir anlayışın yıldönümünü kutluyoruz” diyen Yerlikaya, göç yönetiminin son yıllarda tüm dünyanın sınandığı en zorlu alanlardan olduğunu vurguladı. “Türkiye, göç yönetiminde dünyaya model bir ülkedir. Göç yönetimi alanında çok önemli adımlar attık. İnsan hakları ve medeniyet değerlerimizi esas alarak hayata geçirdiğimiz ve düzensiz göçle mücadelemize büyük bir ivme kazandıran mobil göç noktası araçlarımız gibi dünyaya model olan uygulamaları başarıyla hayata geçirdik. Göç yönetiminde diğer ülkelerin merakla ve ilgiyle takip ettiği, danıştığı bir ülke haline geldik” diyen Yerlikaya, Suriye’ye geri dönüşlerle ilgili şu rakamları paylaştı:

Haberin Devamı

EVLERİNE GİDİYORLAR

“9 Aralık 2024’ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli ‘gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli’ şekilde ülkesine döndü. Bu 33 bin 730 aile demek. 2017-2025 yılları arasında dönen Suriyelilerin sayısı ise 915 bin 515 oldu. 2023 yılında 130 binin üzerine çıkarak tarihin en fazla sınır dışı sayısına ulaşmıştık. 2024 yılındaki sınır dışı sayısı, bir önceki yılı da geride bırakarak 140 bini aştı. 2025 itibarıyla ise 27 bin 673 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı ile sınır dışı edilen yabancı sayısı karşılaştırıldığında, 2025’te yüzde 71 ile tüm zamanların en yüksek oranına ulaşılmıştır.”

8 BİN İNSAN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

“ Üçüncü basamakta ülke içinde etkin yakalama gerçekleştiriyoruz. Düzensiz göçün temel nedenlerinden biri olan göçmen kaçakçılığıyla mücadelede, 2024 yılında 13 bin 61, 2025 yılı itibarıyla ise 2 bin 922 göçmen kaçakçısı kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. 1 Haziran 2023 tarihinden 11 Nisan 2025 tarihine kadar ise 23 bin 243 göçmen kaçakçısı yakalanmış olup bunlardan 8 bin 927’si tutuklandı.”