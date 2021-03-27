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İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

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4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde yumurtadan 4 bacaklı olarak çıkan civciv, görenleri şaşırttı.

Dağıstan Mahallesi Zümrüt Sokak'ta oturan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Daban’ın beslediği tavuklardan bir tanesi kuluçkaya yattı. Tavuğun altındaki 10 yumurtanın 7’sinden civciv çıktı. Hayvanlardan birinin 4 bacaklı olduğunu fark eden Daban, büyük şaşkınlık yaşadığını kaydetti.

15 yıldır hobi olarak cins tavuklara karşı bir besleme alışkanlığı olduğunu söyleyen Mustafa Daban, “Yumurtadan 4 bacaklı çıkan civcivimiz de yine tohumluk olarak beslediğim cins tavuğumuzun yavrusu. Sabah saatlerinde yemlemek için dışarı çıkardığımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. 4 ayağının olduğunu fark ettim. Daha sonra veteriner hekime götürdüm, oradan bilgiler aldık. Arkadaki iki ayağının hareket etmediğini felçli olduğunu gördüm. Veteriner hekimimiz yaşayacağını söyledi. Ne kadar yaşar bilemeyiz. Elimden geldiği kadar besleyeceğim" dedi.

Veteriner Hekim Bünyamin Akın ise civcivin 4 ayaklı olmasının, yumurtanın gelişimi esnasında 'genetik anomali' sonucu oluşmuş olabileceğini belirterek, “Bu tür ekstra ayaklar genellikle işlevsel olarak gelişimini tamamlamamış organlardır. Dolayısıyla civciv 4 ayağından ikisi cansız olduğu için kullanamayacaktır” diye konuştu.

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