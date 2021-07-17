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ANKARA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

4 ay sonra Meclis’e zılgıtla döndü

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4 ay sonra Meclis’e zılgıtla döndü

Sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilince Meclis’ten çıkarılan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nce lehine verilen karar üzerine milletvekilliğine geri döndü.

Kocaeli Milletvekili Gergeriloğlu, vekilliğinin iadesine ilişkin Meclis Başkanlığı yazısı okununca HDP grubunun alkışları ve zılgıtlarla Genel Kurul Salonu’na girdi. AYM’nin “hak ihlali” kararı dün Meclis Genel Kurulu’nda okundu. “Kesin hükmün ortadan kalktığı anlaşılmaktadır” diyen Meclis Başkanlığı, Gergerlioğlu’nun vekillik haklarını iade etti.

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