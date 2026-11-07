4 ay boyunca takip edildi! Hatay’da hırsızlık şebekesine operasyon: 16 şüpheli tutuklandı

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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya kapsamında yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 24 ayrı ara yakalama yapılırken, hırsızlık olaylarıyla bağlantılı 18 şüpheli tespit edildi. Ara yakalamalar kapsamında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın tamamlanması amacıyla 4 Kasım 2026 tarihinde Antakya ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen çalıntı malzemelerin değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu bildirildi.