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4 ay boyunca takip edildi! Hatay’da hırsızlık şebekesine operasyon: 16 şüpheli tutuklandı

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#Hatay#Hırsızlık#Tutuklama
4 ay boyunca takip edildi Hatay’da hırsızlık şebekesine operasyon: 16 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 15:23

Hatay’da hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı malzemelerin değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu bildirildi.

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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya kapsamında yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 24 ayrı ara yakalama yapılırken, hırsızlık olaylarıyla bağlantılı 18 şüpheli tespit edildi. Ara yakalamalar kapsamında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın tamamlanması amacıyla 4 Kasım 2026 tarihinde Antakya ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen çalıntı malzemelerin değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu bildirildi.

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#Hatay#Hırsızlık#Tutuklama

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