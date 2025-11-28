4 Aralık’ta Komisyon brifingi

Haberin Devamı

Meclis Başkanlığı’nca yapılan açıklamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 4 Aralık’ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanacağı bildirildi. Bu toplantıda, İmralı’ya giden heyet üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız diğer üyelere açıklamalar yapacak. Üç parti yöneticisi, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ayrıntıları, bu değerlendirmelerin sürece katkısı ve Meclis’ten beklenen yasal değişikliklere etkisini ilişkin görüşlerini ifade edecekler. Heyet üyeleri, üst komisyondan gelen soruları da yanıtlayacaklar.

EK SÜRE VERİLDİ

İmralı brifinginin haftaya kalması nedeniyle rapor teklifleri için partilere verilen ve bu akşam sona erecek süre de uzatıldı. Parti yönetimleri, politika belgesi, yasal değişiklik ve diğer mevzuata ilişkin önerilerini gelecek haftaya kadar Meclis Başkanlığı’na iletecekler.

DEM PARTİ’NİN CHP BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan dün partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bu ziyaretle komisyonun ‘kritik eşiği’ geride bıraktığını vurguladı: “Dünden farklı bir tutum sergilemek gerekir Kürt sorununun demokratik çözümü için. Muhalefet bekle-gör siyaseti yerine daha aktif bir pozisyon almalı ve kurucu bir siyaset ufkuna sahip olmalı. ‘Kürt sorunu vardır’ demek yetmiyor artık. ‘Kürt sorunu vardır’ dedikten sonra bu sorunun çözümüne ilişkin önerilerini de kamuoyuyla paylaşmalı ve buna uygun bir pozisyon almalı, buna uygun bir siyaset üretmelisiniz. Bu uzun yürüyüşe bundan sonraki dönemde ada görüşmesine gitmeyen diğer partilerin de katılacağına inanıyoruz; başta CHP olmak üzere. Dönüşüüm ancak güçlü bir muhalefetle gerçekleşebilir. Bu kararın alınmasında emeği geçen, bunun için mücadele eden, engelleyen değil destekleyen, tutum sergileyen herkese müteşekkiriz.”