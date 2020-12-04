4 Aralık Cuma hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? MGM İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Hava durumu bugün nasıl olacak? 4 Aralık hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinde Antalya'nın batısında Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı etkili olacak. İstanbul'da ise cuma günü hava sıcaklığı 16 derece civarında seyredecek. İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Aralık Cuma hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri soğuyan havaların ardından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde Antalya'nın batısında (Kemer) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EDİRNE 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 0°C, 12°C
Parçalı bulutlu
AYDIN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) batı ilçeleri sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güneyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde Antalya'nın batısında (Kemer) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde batısında (Kemer) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİNGÖL 0°C, 12°C
Az bulutlu
ERZURUM -4°C, 5°C
Az bulutlu
KARS -6°C, -1°C
Az bulutlu
VAN -3°C, 10°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 5°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 5°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
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