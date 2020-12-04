4 Aralık Cuma hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? MGM İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri soğuyan havaların ardından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde Antalya'nın batısında (Kemer) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EDİRNE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 12°C

Parçalı bulutlu

AYDIN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) batı ilçeleri sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güneyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde Antalya'nın batısında (Kemer) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde batısında (Kemer) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL 0°C, 12°C

Az bulutlu

ERZURUM -4°C, 5°C

Az bulutlu

KARS -6°C, -1°C

Az bulutlu

VAN -3°C, 10°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 5°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 5°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 17°C

Az bulutlu ve açık