×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun'#Canik#TIR
4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 18:50

Samsun'un Canik ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada TIR şoförü Allaberdi Hojakov hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Canik ilçesi Çevre Yolu İşgem Kavşağı'nda meydana geldi. Allaberdi Hojakov’un kontrolündeki 6465-AGJ yabancı plakalı TIR ile A.K.'nin kullandığı 55 AST 613 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolünü kaybeden TIR, karşı şeride geçip E.A.'nın kullandığı 17 AAP 069 plakalı ve F.A.'nın kontrolündeki 51 AEZ 572 plakalı araca çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, TIR şoförü Hojakov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.K., E.A. ile 17 AAP 069 plakalı araçta yolcu olarak bulunan T.S., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun'#Canik#TIR

BAKMADAN GEÇME!