4 adımda güçlü akciğer

İstanbul Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Demet Ferahman ve Yunus Emre Doğan, hazırladıkları videoyla anlattıkları 10 dakikalık 4 egzersizin, günde 5 kez tekrarlanması gerektiğini söylüyor:



1 Dudak solunumu: Rahat bir pozisyondayken burundan iki üç saniye rahat nefes alınır ve dudaklar büzülerek 5-6 saniyede nefes verilir. Nefes verme sırasında akciğerlerde hapsolmuş havanın salınması sağlanır. Gevşemeyi teşvik eder, nefes darlığını azaltır.



2 Diyafram solunumu: Göğüs boşluğuyla karın boşluğu arasındaki diyafram makası, solunumda görev alan en önemli kastır. Diyafram solunumla bu kasın daha etkili çalışması sağlanır. Rahat bir şekilde ayakta ya da yatarken bir elinizi göğsünüze bir elinizi karnınıza yerleştirin. Burnunuzdan iki ya da üç saniye nefes alın. Karnınızın dışarı doğru hareket etmesine dikkat edin. Nefes verirken dudakları büzerek, karnınız üzerine hafifçe bastırarak nefesinizi verin.



3 Derin nefes alma: Akciğerlere hava sıkışmasıyla nefes darlığı oluşur. Derin nefes alıp verme akciğerlere hava sıkışmasını engeller. Eller kaburgada oturulur. Burundan derin nefes alınır. Göğüs kafesinin genişlediği hissedilir. Alınan hava beş saniye boyunca tutulur. Burundan yavaşça ve derin bir şekilde verilir.



4 Kontrollü öksürük: Akciğer enfeksiyonunda mukus akciğerlerinizde daha kolay birikebilir. Bu egzersiz mukusu etkili şekilde atmanızı sağlar. Rahat pozisyonda oturun, ağızdan derin nefes alın. Nefesinizi 3 kerede güçlü şekilde öksürerek verin