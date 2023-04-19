4 aday birbiriyle görüşmeli

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Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Kocaeli’deki seçim konuşmasında şunları söyledi: “Ülkenin cumhurbaşkanı adayı olan 4 aday birbirleriyle görüşebilmeli, diyalog kapılarını açabilmelidir. Seçim güvenliği ile ilgili endişelerimiz var, bu endişeleri gidermek istiyoruz. Seçim güvenliğinin en önemli maddelerinden birisi Suriyelilerin, Iraklıların, Afganistanlıların, Pakistanlıların oy kullanma meselesidir. Biz bununla ilgili genel olarak 13 milyon sığınmacının burada olmasının bu ülke için zararlarını ve tehlikelerini de cumhurbaşkanı adaylarımıza açıklamak istiyoruz. Çünkü yegane ittifak ve yegane aday biziz ki bunu tehdit ve tehlike olarak görüyoruz. Bir sene içerisinde geri göndereceğimiz vaadinde bulunuyoruz.”