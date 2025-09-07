×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

4.9'dan daha büyük bir deprem yaşanır mı? Prof. Dr. Pampal'dan korkutan uyarı: En tehlikeli bölgeyi işaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Balıkesir#Sındırgı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 13:23

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9'luk deprem çevre illerden de hissedildi. Bu depremin ardından "Daha büyüğü yaşanır mı?" sorusu gündeme geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve dikkat edilmesi gereken iki fayı işaret etti.

Haberin Devamı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Balıkesir'deki 4.9'luk depremi CNN TÜRK ekranlarında değerlendirdi. Pampal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

SON DERECE AKTİF BİR KUŞAK

Epeydir Sındırgı'da 6.1'in artçıları devam ediyor. İlk kırılan fayın güneyine yayıldı ve kırılmaya da devam ediyor. Oldukça da büyüklüğü fazla artçılar oluyor. Simav fay zonunun batı bölgesi. Sındırgı fayı üzerinde normal fayların kırılması ile oluşan depremler bunlar. Burası son derece aktif bir kuşak. Burada artçıların yoğun olmasını belki tartışmak gerekiyor ve onun için yeni çalışmaların gerektiğini söylüyoruz. Burada Akhisar Bigadiş arasında Gelenbe diye bildiğimiz fay var. Bu fay dik yönde kesişiyor Sındırgı ile. Sındırgı ve Gelenbe fayının kesişme noktası bu depremin gerçekleştiği yer. Gelenbe fayı kırılırsa 7'ye kadar büyüklükte deprem üretme potansiyeli var, bunu da dikkate almak gerek. Bunlar olağandır. Sındırgı civarı magmanın yeryüzüne yakın olduğu bir bölge. En kolay kırılacak kabuk parçası Batı Anadolu'dadır. Bunlar son derece normal depremler. Bildiğimiz deprem aktivitesini yaşıyoruz.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBalıkesirde 4.9 büyüklüğünde depremBalıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem!Haberi görüntüle

6 İLA 7 ARASI DEPREM MÜMKÜN

Vatandaşlar teyakkuzda olmalı. Sürekli deprem aktivitesi yapılarda hasara yol açar. Vatandaşlar yapılarını kontrol etmeli ve uyarıları dikkate almalılar. Daha büyük deprem mümkün, bölge 6-7 arası deprem üretme potansiyeline sahip, olursa sürpriz olmaz.

Gözden KaçmasınProf. Dr. Şener Üşümezsoy deprem beklenen bölgeleri açıkladıProf. Dr. Şener Üşümezsoy deprem beklenen bölgeleri açıkladı! Haberi görüntüle

GELENBE FAYI KIRILIRSA DAHA BÜYÜĞÜ OLUR

Vatandaşlar sakin kalmalı. Gece uykudan uyanıp kendilerini kapıdan pencereden atıp yaralanıyorlar. Sakin olmalarında yarar var ve dikkatli olmalılar. Daha büyüğü olursa ne yapılır... Gelenbe fayı da kırılırsa daha büyük deprem üretme potansiyeline sahip. Şimdiye kadar kırılmadı. Göksu fayı ile çardak fayının kırıldığı bölgede yaşamıştık benzer durumu.

4.9dan daha büyük bir deprem yaşanır mı Prof. Dr. Pampaldan korkutan uyarı: En tehlikeli bölgeyi işaret etti

PROF. DR. SÖZBİLİR: TEKİL FAYLAR ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMIŞTIR

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Balıkesir#Sındırgı

BAKMADAN GEÇME!