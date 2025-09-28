4.500 yıllık altın broş... Troya’da bulundu

Haberin Devamı

Çanakkale’de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri’nde Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Ören Yeri Kazıları 2025 yılı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı. Altın broş, tipolojik ve tarihsel açıdan son 100 yılın en önemli buluntularından biri olarak değerlendiriliyor. Dünya üzerinde yalnızca üç örneği bilinen halkalı broş, tipinin en iyi korunmuş örneği olarak dikkat çekiyor. Broşun, Troya 2 tabakalarında bulunması uzun yıllardır süren Troya 2’nin başlangıç tarihine ilişkin tartışmalara da son verdi.

LÜKS HAYATI GÖSTERDİ

Daha önce MÖ 2.200-2.300 yılları arasına mı yoksa daha erken bir döneme mi ait olduğu tartışılan bu evre, buluntuyla birlikte kesin biçimde MÖ 2.500 civarına tarihlendi. Aynı konteksten çıkan yeşim taşı, hazine buluntuları içinde son derece ender görülen bir örnek olarak öne çıkıyor. Yüzük taşı ya da süs eşyası işleviyle kullanıldığı düşünülen bu taş, 4.500 yıl önce Troya’daki lüks tüketim ürünlerinden birinin parçasıydı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gün ışığına kavuşturulan yeni buluntularla ilgili, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda eserlerin arkeoloji dünyası açısından önemli buluntular arasında olduğuna vurgu yaptı ve “Bu eşsiz eserler, çok yakında Troya Müzesi’nde sergilenecek. ‘Geleceğe Miras’ projemiz kapsamında büyük bir titizlikle çalışan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SCHLIEMANN’DAN SONRA BULUNAN EN ÖNEMLİ ESER

Troya Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı ve ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, “Yaklaşık 160 yıldan bu yana devam eden Troya kazılarının en önemli buluntularından biri, bu sene 2025 yılı kazılarında ele geçirildi. Özellikle bulunan bu altın broş, iğne, Schliemann’ın 19’uncu yüzyılda yaptığı kazılarda bulduğu ve ‘Troya Hazinesi’ olarak bilinen hazine buluntularından birine çok fazla benzemesi, bu eserin Schliemann’dan sonra Troya’da bulunan en önemli buluntu olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

MUĞLA’DAKİ SU DEPOSU KAZISINDAn TARİHİ MEZAR ÇIKTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe’nin Muslihittin Mahallesi’nde yürütülen su deposu kazısı sırasında önemli bir arkeolojik buluntuya rastlandı. Belediyeye ait arazide gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında, yaklaşık 6 metre derinlikte yer alan alanda 6 mezarın varlığı tespit edildi. Kazı sırasında ulaşılan mezarların, yaklaşık 10x12 metrelik bir alana yayıldığı ve her bir mezarın ortalama 2.5 metre derinlikte olduğu belirlendi.

KAZI DURDURULDU

Mezarlarda yapılan ilk incelemelerde, arkeolojik eserler niteliği taşıyan çeşitli objeler de bulundu. Buluntuların o dönemin günlük yaşamı, inanç sistemi ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler sunabileceği bildirildi. Mezarların ortaya çıkmasıyla birlikte belediye ekipleri kazıyı durdurdu ve durumu ilgili kurumlara bildirdi. Muğla Müzesi uzmanları ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkilileri, alana gelerek detaylı incelemelere başladı.